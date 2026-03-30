Черговий діалог влади та бізнесу

Сьогодні Кропивницький став майданчиком для важливого діалогу. Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, в.о. голови Державної податкової служби України Леся Карнаух та директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк разом із представниками відповідального бізнесу області обговорили реальний стан економіки регіону та наші подальші кроки в роботі.

Поділилися ключовими показниками. Обговорили, зокрема, релокацію. Від початку повномасштабного вторгнення Кіровоградщина прийняла понад 100 підприємств. 90 з них уже повноцінно працюють. Наразі активно опрацьовуємо запити щодо прийняття бізнесу із Запорізької та Дніпропетровської областей.

Платформа «Діалог влади та бізнесу» довела свою ефективність. З жовтня 2024 року проведено майже 70 зустрічей, до яких долучилися понад 3 500 учасників. Це живий інструмент вирішення проблем «тут і зараз».

Попри виклики війни, за підсумками 2025 року кількість активних платників податків в області зросла майже на 47%, до 61,2 тисячі суб’єктів господарювання. За цими даними – нові робочі місця, підтримка наших захисників і захисниць, стабільність громад.

Державна податкова служба за останній рік суттєво змінює філософію своєї роботи, це перехід від контрольно-каральної, фіскальної функції до сервісно -консультативної. Але сплата податків – це конституційній обов’язок для захисту держави.

В.о. голови ДПС Леся Карнаух під час спілкування із бізнесом Кіровоградщини у Кропивницькому розповіла про запровадження низки податкових сервісів в Дії. Під час зустрічі також обговорили питання блокування податкових накладних, віднесення підприємств до ризикових, дроблення бізнесу, модернізацію спрощеної системи. Бізнес також активно цікавиться питанням ліцензування біоетанолу. Відбувся живий діалог з платниками податків Кіровоградщини. На більшість питань, які виникають при веденні бізнесу, були отримані відповіді від податківців.