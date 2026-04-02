Тимчасова допомога «Дитина не одна»: хто і як може отримати

Не всі діти, які залишилися без батьків, одразу набувають статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. У таких випадках їх можуть тимчасово влаштувати до родичів, знайомих, прийомної сім’ї чи дитячого будинку сімейного типу.

Для підтримки таких дітей передбачена тимчасова допомога «Дитина не одна». Її призначають на період тимчасового влаштування, щоб родини, у яких перебувають діти, могли забезпечити їм належні умови проживання та догляд.

Який розмір допомоги, хто може її отримати та куди звертатися — роз’яснюють юристи системи надання безоплатної правничої допомоги (БПД).

Хто може отримати допомогу

Людина, до якої тимчасово влаштовано дитину, щодо якої встановлено факт відсутності батьківського піклування, та яка постійно проживає на території України.

Дитина віком 14-18 років може звернутися самостійно, якщо:

навчається за денною або дуальною формою навчання у закладах професійної, фахової передвищої, вищої освіти

та має задеклароване (зареєстроване) місце проживання (перебування), відмінне від людини, до якої її тимчасово влаштовано.

Коли призначають допомогу

Підставами можуть бути випадки, коли батьки (або один з батьків — а інший не виконує своїх батьківських обов’язків):

померли або загинули

перебувають на тимчасово окупованих територіях або в умовах оточення (блокування)

перебувають у розшуку як зниклі безвісти за особливих обставин або визнані такими

перебувають у полоні держави-агресора

позбавлені особистої свободи (затримання, взяття у заручники) органами влади держави-агресора.

А також у разі тимчасового влаштування дитини, щодо якої встановлено факт відсутності батьківського піклування, у прийомну сім’ю або дитячий будинок сімейного типу.

Куди звертатися

Заяву потрібно подати до Пенсійного фонду України:

особисто до сервісного центру ПФУ

через уповноважених посадових осіб виконавчого органу міської, районної у місті, сільської, селищної ради

через центр надання адміністративних послуг

поштою.

Які документи додати до заяви

свідоцтво про народження дитини (за наявності) — якщо відомості про народження відсутні в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян

копія наказу служби у справах дітей про тимчасове влаштування дитини

медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років (за наявності).

Розмір допомоги

2,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку:

до 6 років — 7042,5 грн

від 6 до 18 років — 8780 грн.

Для дітей з інвалідністю — 3,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку:

до 6 років — 9859,5 грн

від 6 до 18 років — 12 292 грн.

Суми наведені станом на 2026 рік.

Строки

Допомога призначається з першого числа місяця подання заяви на період тимчасового влаштування дитини. Але:

не більш ніж 6 місяців

та не довше строку, визначеного в наказі служби у справах дітей про тимчасове влаштування дитини.

Призначення допомоги

Тимчасова допомога є власністю дитини та має бути використана для створення належних умов для її утримання та виховання.

Контроль за цільовим використанням коштів та належними умовами утримання дитини здійснюють:

служба у справах дітей

та територіальні органи Національної соціальної сервісної служби України.

Де отримати безоплатну юридичну підтримку

Кожна людина може отримати безоплатно консультацію юриста від системи надання безоплатної правничої допомоги. Юристи розкажуть, куди звертатися та які документи потрібно зібрати.

Деякі категорії людей також мають право на безоплатну допомогу зі зверненням до суду. Це діти, ВПО, ветерани війни, члени сімей загиблих захисників та захисниць, люди з низьким доходом та інші категорії наведені у статті 14 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу». Юристи детально вивчать ваші обставини, за потреби складуть та подадуть до суду заяву і представлятимуть ваші інтереси у суді.

Як звернутися до системи надання БПД:

https://legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bpd/