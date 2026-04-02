На Кіровоградщині майже 20 тисячам працюючих пенсіонерів перераховано пенсії

На виконання частини четвертої статті 42 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” органи Пенсійного фонду щороку проводять з 1 квітня автоматичний перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам. Такий перерахунок проводиться вже дев’ятий рік поспіль.

Перерахунок пенсії проводиться тим пенсіонерам, які набули право на його проведення, тобто:

після призначення або попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати і набули не менш як 24 місяці страхового стажу – визначається найбільш вигідний варіант перерахунку: з дорахуванням стажу або стажу і заробітної плати після призначення/попереднього перерахунку пенсії;

після призначення або попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати і набули менше 24 місяців страхового стажу, але пройшло не менше 2 календарних років від попереднього перерахунку – з дорахуванням лише набутого страхового стажу.

При проведенні зазначеного перерахунку страховий стаж та заробітна плата враховуються за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Слід звернути увагу, що пенсії за вислугу років підлягали перерахунку за умови, що станом на 01.04.2026 такі отримувачі пенсій досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Перерахунку з 1 квітня 2026 року не підлягали пенсії, розмір яких після 01.04.2024 перераховувався за особистими зверненнями осіб відповідно до частини 4 статті 42 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (з дорахуванням стажу, стажу і заробітної плати після призначення/попереднього перерахунку пенсії).

Крім того, перерахунку не підлягали пенсії за вислугу років до досягнення особами пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Цьогоріч перерахунок пенсій із збільшенням стажу проведено майже 20,0 тис. пенсіонерам (або 35,6 % від загальної кількості працюючих пенсіонерів). Підвищення пенсії відбулось у 10,5 тис. пенсіонерів, середній розмір підвищення склав 248,75 грн. Із загальної кількості перерахованих пенсій для 3,4 тис. осіб проведено перерахунок із врахуванням заробітної плати, середній розмір підвищення склав 475,78 грн.

Підвищені розміри пенсії будуть виплачені у квітні поточного року.

Олена Романченко, заступниця начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області