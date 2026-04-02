ДПС готується запустити ще один новий сервіс – податковий супровід ветеранського підприємництва. Про це розповіла в. о. Голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

«Разом із Міністерством у справах ветеранів, Службою зайнятості, ветеранськими хабами та нашими фахівцями працюємо над створенням системи, щоб максимально допомогти ветеранам із податковими питаннями на всіх етапах створення ними бізнесу. Ті, хто став на захист країни і підтримав кожного з нас, не залишаться без нашої підтримки», – сказала вона.

Новий сервіс вже найближчим часом буде запущено на базі Офісів податкових консультантів. Сьогодні вони відкриті у 20 регіонах.

Спектр послуг широкий: обрання системи оподаткування, супроводження на кожному етапі – від реєстрації до звітності, консультації як уникнути помилок в податкових питаннях.

«Модераторами сервісу будуть не лише податківці, які вже працюють. Ми залучаємо демобілізованих ветеранів до роботи в податковій. Для нас важливо, щоб люди, які повертаються з фронту, бачили, в тому числі в податковій, своїх побратимів та посестер, тих, хто знає, що таке війна. Ми змінюємо ДПС. Робимо наші сервіси такими, які допомагають платникам», – додала Леся Карнаух.

