Минулого тижня у середмісті Кропивницького відкрили символічну інсталяцію «Калина надії», присвячену українським захисникам і захисницям, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти.

Кущ калини недарма обрали для такого пам’ятного знака, адже калина для українського народу – давній символ любові до рідної землі та віри в майбутнє. Сьогодні ж вона набула ще більшого значення – як символ надії на повернення кожного воїна додому. Кожна гілочка – це окрема доля, окрема історія захисника чи захисниці.

Захід об’єднав родини військових, представників влади, духовенства, громадських організацій та небайдужих містян. До родин захисників звернувся заступник міського голови Олександр Мосін:

– Маю честь від громади міста говорити про силу і повагу до пам’яті. Ми живі, тому що нас захищають. Сьогодні ми не лише відкриваємо інсталяцію “Калина надії”, а й згадуємо всіх, хто перебуває в полоні або вважається зниклим безвісти – з вірою, що вони повернуться додому. Це місце має стати важливим для кожного містянина, щоб, проходячи повз, вклонитися. Саме калина є символом віри й надії, і наші захисники та захисниці обов’язково повернуться.

Ініціаторка проєкту, очільниця громадської організації «Сім’ї на захист воїнів 57 бригади» Валентина Непоменко подякувала всім, хто підтримав цю ідею, а особливо Міжнародному Комітету Червоного Хреста за фінансування.

Під час заходу також відбувся молебень за зниклими безвісти та полоненими українськими військовими.

Завершилася символічна акція відкриття інсталяції пов’язуванням стрічок памяті на гілках калини з іменами українських воїнів, яких шукають і чекають вдома їхні рідні. Кожна така стрічка – знак віри, молитви та очікування.