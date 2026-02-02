Україна не просто виживає, вона будує майбутнє

Свій сенсаційний пост керівник Велти Андрій Бродський розпочав майже словами Володимира Висоцького. Пам’ятаєте:

Не хвилюйтесь, я не поїхав.

Не сподівайтесь, я не поїду!

– Хочу всіх заспокоїти, а може і засмутити. Бродський нікуди не йде, не переїзжає до США, не закриває компанію. Velta Holding нарешті знайшла профільних і дуже потужних інвесторів.

В медіапросторі з’явилась публічна інформація про поглинання австралійською публічною компанією European Lithium американської Velta Titanium Holding, яка володіє в Україні видобутком титанової сировини і інших критичних матеріалів і технологією виробництва високоякісного титанового порошку, який вкрай потрібен сьогодні США, ЄС і всім іншим регіонам залежним від Китаю і росії.

– Наша угода з European Lithium,–дає пояснення Андрій Бродський,–фактично є обміном акціями в наслідок якої Velta Holding стає частиною European Lithium, а власники Velta Holding, тобто я та мої партнери отримають акції European Lithium. Керівний склад Велти залишається незмінним.

Чому ця угода важлива для України? Тому що ми отримуємо по-перше–інвестиції:

– у розширення видобутку і збагачення руди;

– у завод з виробництва високоякісного титанового порошку;

– у виробництво кінцевої продукції (для медицини, AirSpase тощо)

По-друге, угода суттєво підніме наш експортний потенціал:

– до 300 000 тонн ільменітового концентрату/рік (планова потужність двух родовищ Велти)

– до 10 000 тонн титанового порошку на рік

Дозволить створити близько 1 000 робочих місць високої кваліфікації.

А ще надасть додатковий захист з боку США. І це, можливо, найважливіше.

На прохання редакції «УЦ» Андрій Бродський розповів про реакцію в Україні і світі на появу нового титанового консорціума:

– На мій погляд новина про обмін акціями була гарно сприйнята в Україні та за її межами, бо це про посилання, про розширення сировинних активів материнської компанії. Зараз у час коли Європа та США будують, або я б сказав намагаються будувати, нові ланцюги поставок критичних сировин дуже важливо насичити ринок новими проєктами.