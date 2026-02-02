Шлюб за 5 тисяч

Служба безпеки України викрила чергову спробу незаконного переправлення чоловіків призовного віку за межі України. Слідством встановлено, що 54-річна громадянка України з ІІ групою інвалідності організувала механізм незаконного виїзду військовозобов’язаних осіб за кордон шляхом укладення з ними фіктивних шлюбів.

За матеріалами справи, незаміжня дама через соціальні мережі налагодила контакт з мешканцем Кіровоградської області та під час листування надала йому інструкції щодо реалізації «шлюбної» схеми. За укладення фіктивного шлюбу вона запросила 5 тис. доларів США.

Надалі фігурантка звернулася до відділу ДРАЦ у Кропивницькому та зареєструвала шлюб з військовозобов’язаним. Після отримання свідоцтва про одруження чоловік передав жінці обумовлену суму кош­тів. Правоохоронці затримали «молоду» відразу після одержання нею всієї суми «шлюбного контракту». Під час обшуку у неї вилучено гроші, мобільний телефон та свідоцтво про шлюб.

На підставі зібраних СБУ доказів фігурантці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів). Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з конфіскацією майна.