Зимова Олімпіада – 2026: що, де, коли

Ну ось і дочекалися. 6 лютого в італійському Мілані запалає вогонь XXV зимових Олімпійських ігор. Понад два тижні, до 22 лютого, ми, шанувальники спорту, вболіватимемо, переживатимемо та радітимемо. Адже Олімпіада відбувається лише раз на чотири роки, й тому вона так приваблює та захоплює, а її герої здобувають звання майже безсмертних, і екс-олімпійських чемпіонів не існує.

Цього разу, на відміну від двох попередніх зимових Олімпіад у Пхенчхані та Пекіні, «УЦ», на жаль, не матиме свого власного кореспондента на місцях олімпійських подій. Та все ж будемо тримати вас у курсі всього найцікавішого. Отже, сьогодні наш олімпійський марафон відкриває прев’ю Олімпіади 2026 року.

Складнощі логістики

Офіційними господарями Ігор стали Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Відстань між ними – понад 400 кілометрів автомобільними дорогами, що унеможливлює класичний формат, за якого спортсмени, журналісти й уболівальники перебувають в єдиному олімпійському середовищі. З точки зору охоплення подій це буде, мабуть, найскладніша Олімпіада. Швидко дістатися від однієї арени до іншої, що було можливо в Пхенчхані 2018 року та з певними складнощами в Пекіні 2022 року, в Італії буде не реально. І тому працювати буде простіше тим представникам мас-медіа, які відповідають за конкретний вид спорту. Іншим доведеться вибирати. Українським журналістам, скоріш за усе, – між біатлоном і лижною акробатикою, де сподіваємося на успішний виступ.

Що ж стосується кластерів, то Мілан відповідатиме за більшість «льодових» дисциплін. Саме тут проходитимуть змагання з фігурного катання, шорт-треку та хокею. Частину інфраструктури для Ігор у місті добудовували спеціально під олімпійські потреби, що зробило міланський кластер одним із ключових організаційних викликів для оргкомітету.

«Сан-Сіро» (Stadio San Siro) – церемонія відкриття. 77 тисяч глядачів.

Легендарна арена особливих представлень не потребує. Вона як символ прийме всіх учасників і глядачів церемонії відкриття.

«Санта-Джулія» (Milano Santa Giulia Ice Hockey Arena) – хокей.

Хокейний стадіон, розташований у Мілані, який вміщує 14 тисяч глядачів, є одним із найдорожчих спортивних об’єктів Олімпіади. За приблизними підрахунками, на будівництво арени витрачено близько 300 мільйонів євро.

«Ро» (Fiera Milano Rho) – хокей. 5700 глядачів.

Матчі олімпійського хокейного турніру прийме й арена «Ро», яка є частиною Льодового парку Мілана. На цьому олімпійському об’єкті здебільшого відбудуться матчі жіночого олімпійського турніру.

«Ассаго» (Mediolanum Forum) – фігурне катання, шорт-трек. 11 500 глядачів.

Льодову арену Мілана побудовано 1990 року. Цей стадіон вже встиг прийняти безліч важливих спортивних подій, у тому числі і матчі чемпіонату світу з хокею. На Олімпіаді Льодова арена Мілана прийме змагання у двох видах спорту: фігурному катанні та шорт-треку. Також зазначимо, що напередодні Ігор стадіон зазнав незначної реконструкції, на яку витрачено 2,5 мільйона євро.

«Спід-Скейтінг» (Fiera Milano Rho) – ковзанярський спорт. 6500 глядачів.

Як і хокейна арена «Ро», Ковзанярський стадіон у Мілані є частиною Льодового парку. Саме на цьому спортивному об’єкті змагатимуться ковзанярі, які розіграють аж 14 комплектів медалей.

Кортіна-д’Ампеццо та навколишні гірські території Доломітів стануть центром «снігової» частини Олімпіади. Тут відбуватимуться змагання з гірськолижного спорту, бобслею, санного спорту та скелетону. Кортіна вже має олімпійський досвід – саме тут 1956 року проходили зимові Ігри, однак інфраструктуру довелося суттєво оновлювати відповідно до сучасних вимог.

«Тофана» (Cortina d' Ampezzo Ski Centre) – гірськолижний спорт. 7000 глядачів.

Гірськолижний центр «Тофана» вже приймав олімпійські змагання на Іграх 1956 року, які пройшли в Кортіна-д’Ампеццо. Під час підготовки до Олімпіади-2026 гірськолижний центр було модернізовано, на що організатори витратили близько 35 мільйонів євро. Зазначимо і те, що на цій арені регулярно проводяться змагання світового рівня: зокрема, 2021 року тут пройшов чемпіонат світу з гірськолижного спорту.

«Санно-бобслейний центр» (Eugenio Monti) – бобслей, скелетон, санний спорт. 3200 глядачів.

Санно-бобслейний центр у Кортіна-д’Ампеццо побудованj спеціально до Ігор-2026. Раніше на цьому ж місці розташовувався стадіон «Еухеніо Монті», проте він не відповідав вимогам МОК, тому вирішили збудувати нову арену з нуля.

«Олімпійський ледовий стадіон» (Olympia Ice Stadium) – керлінг. 3500 глядачів.

Окрім Мілана й Кортіни, Олімпіада-2026 охопить ще кілька гірських кластерів, розташованих у різних частинах Альп.

Вальтелліна (Лівіньо/Борміо):

«Стельвіо» (Bormio) – гірськолижний спорт і скі-альпінизм. 7100 глядачів.

Гірськолижний центр «Стельвіо» відкрито 1982 року, з того часу арена регулярно приймала провідні світові змагання. До Олімпіади центр модернізовано, на що організатори витратили близько 65 мільйонів євро.

«Моттоліно/Ситас/Carosello 3000» (Livigno) – сноуборд, фристайл. 3000 глядачів та 10000 глядачів

Арена, розташована в долині Лівіньо, регулярно приймає провідні світові змагання з фрістайлу, тому не дивно, що об’єкт обранj і для майбутньої Олімпіади.

У Лівіньо розташований ще один спортивний об'єкт, який прийме змагання зі сноубордингу та фрістайлу. Йдеться про сноупарк, який відрізняється своєю місткістю: за олімпійськими змаганнями зможуть на власні очі спостерігати 10 тисяч глядачів. Арена в Лівіньо дивує і своїм плануванням: п’ять різних зон для змагань мають спільну фінішну зону, що дає можливість глядачам стежити за кількома заїздами одночасно.

Інші локації:

«Антерсельва» (Biathlon Centre) – біатлон. 19000 глядачів.

Стадіон в Антерсельві відомий багатьом фанатам біатлону, оскільки саме тут регулярно проводяться етапи Кубка світу. У процесі підготовки до Ігор арену оновлено, витрачено 52 мільйони євро.

«Валь-ді-Фьємме» (Tesero) – лижні гонки, лижне двоборство. 15000 глядачів.

Лижний стадіон у Тезеро збудовано 1990 року, і вже через рік арена прийняла старти чемпіонату світу з лижних видів спорту. Напередодні Олімпіади на стадіоні звели нову трибуну, а також оновили системи освітлення, водопостачання і не тільки.

«Джузеппе Даль Бен» (Predazzo) – стрибки з трампліна. 5000 глядачів.

Стадіон, розташований в Предаццо, відкрито ще 1988 року, і з того часу на ньому регулярно проводяться змагання зі стрибків з трампліну. Напередодні Олімпіади-2026 арену реконструйовано, на що організатори витратили 45 мільйонів євро.

«Арена ді Верона». 15000 глядачів.

Церемонію закриття Ігор заплановано у Вероні – місті, яке не прийматиме спортивних змагань. «Арена ді Верона» – античний амфітеатр побудований близько 30 років до нашої ери для проведення гладіаторських боїв, циркових вистав і не тільки. Нині на стадіоні проводяться різноманітні музичні концерти. Також зазначимо, що на «Арені ді Вероні» відбудеться відкриття Паралімпійських ігор, які стартують 6 березня 2026 року.

Емблема, гасло, гімн, маскоти

Уперше в історії емблему Олімпійських ігор визначили шляхом відкритого голосування. 6 березня 2021 року, під час фіналу Фестивалю Сан-Ремо-2021, колишні олімпійські чемпіони з Італії Федеріка Пеллегріні та Альберто Томба представили два проєкти – «Dado» та «Futura». Їх обидва розробила компанія Landor Associates. 30 березня 2021 року переможцем оголосили «Futura». Емблема – це стилізоване число 26, написане одним штрихом, що відсилає до важливості «малих жестів», а також ідей «спорту, солідарності та сталого розвитку».

Офіційне гасло Ігор – «IT’s Your Vibe» («Це твій настрій») – оголосили 23 лютого 2025 року; у ньому «IT» читається і як скорочення від «Італія» (тобто «Італія – це твій настрій»), і водночас як скорочення з англійської «It’s». У різних контекстах варіанти гасла використовують, щоб обіграти тему Ігор та країни-господарки.

Офіційний гімн Олімпіади – «Fino all’alba» («Аж до світання») – написав молодіжний музичний гурт La Cittadina церкви Сан-П’єтро-Мартіре-ін-Севезо, а на сцені Сан-Ремо її виконала співачка Arisa.

Офіційними маскотами Олімпіади-2026 стали горностаї Тіна та Міло. Тіна представляє Олімпійські ігри, а Міло – Паралімпійські. Їхні імена безпосередньо пов’язані з містами-господарями: Тіна – від Кортіна-д’Ампеццо, Міло – від Мілана. Образи маскотів апелюють до гірського середовища, в якому проходитиме значна частина змагань.

Офіційна церемонія відкриття

Церемонія відкриття Олімпіади-2026 відбудеться 6 лютого на стадіоні Сан-Сіро в Мілані. Вибір футбольної арени як головного простору для старту Ігор – ще одна ознака децентралізованої моделі Олімпіади: замість спеціально збудованого олімпійського стадіона використовується вже наявна інфраструктура міста.

Постановку відкриття готує команда під керівництвом Марко Баліча – режисера, який працював над церемоніями кількох попередніх Олімпіад. Центральне шоу відбуватиметься в Мілані, але святкові елементи та паради делегацій також планують у інших олімпійських кластерах, зокрема в гірських регіонах, де проходитимуть змагання.

Змагання та склад учасників

Програма Олімпіади-2026 охоплює 16 видів спорту, в яких буде розіграно 116 комплектів золотих медалей. На старт вийде понад 2900 учасників (47 відсоток жінок) із 93-х країн світу.

Дебютними стануть старти у скі-альпінізмі (ski mountaineering), який уперше включили до олімпійської програми. Цей вид спорту поєднує підйоми й спуски на лижах із бігом по снігу в спеціальному спорядженні. На Іграх у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо будуть розіграні медалі в чоловічому та жіночому спринті, а також у змішаній естафеті.

Окрім нового виду спорту, програма зазнала змін і в межах уже наявних дисциплін. У санному спорті вперше з’являться жіночі двійки. У стрибках з трампліна до програми додали жіночі змагання на великому трампліні.

У фристайлі вперше відбудуться змагання в дуальних могулах серед чоловіків і жінок, а в скелетоні – змішаний командний старт. У гірськолижному спорті дебютує командне двоборство, яке об’єднує швидкісні та технічні дисципліни в одному форматі.

Льодова частина програми зберігає традиційний набір: хокей, фігурне катання, ковзанярський спорт, шорт-трек і керлінг. Особливу увагу привертає хокейний турнір, адже уперше з 2014 року боротьбу за нагороди будуть вести найсильніші команди світу, складені переважно з гравців НХЛ. Також у центрі уваги – ветеранки гірськолижного спорту Ліндсі Вонн та Мікаела Шиффрін, які демонструють домінантну форму на старті сезону.

Перші олімпійські золоті медалі розіграють вже 7 лютого. Далі змагання розгортатимуться паралельно в кількох кластерах, що стане однією з характерних рис Ігор у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо.

Українські шанси та прогнози

Від України на цю Олімпіаду вирушили 46 атлетів, які намагатимуться здобути нагороди в 11 видах спорту. Найбільше представництво Україна матиме у біатлоні та санному спорті – по 10 спортсменів, ще дев’ять атлетів виступлять у фристайлі. Крім восьми лижних акробатів до складу потрапила також Катерина Коцар – першою з українок виступатиме у таких видах фристайлу, як бігейр та слоупстайл.

Найістотнішого зменшення склад збірної України зазнав у фігурному катанні – матиме лише одного представника (Кирила Марсака у чоловічих змаганнях). Це найменше представництво в історії України у цьому виді спорту. Не змагатимуться наші атлети в хокеї, керлінгу, бобслеї, скіальпінізмі та ковзанярському спорті.

Цікаво, що букмекери не прогнозують нашим олімпійцям жодного золота. Ну воно й не дивно, якщо згадати, що, починаючи з 1994 року, українці здобули лише три золоті медалі (Оксана Баюл – 1994, жіноча естафета в біталоні – 2014, Олександр Абраменко – лижна акробатика – 2018) й загалом 9 нагород. На Олімпіадах у Солт-Лейк-Сіті та Ванкувері у нас медалей взагалі не було.

Цього разу найбільші шанси піднятися на олімпійський п’єдестал в українців знову, як і на двох попередніх зимових Іграх, в лижній акробатиці, де зможемо боротися за медалі як в індивідуальному, так і командному заліках. В інших видах спорту медалі стануть скоріше великим дивом. Так що одна медаль на Олімпіаді 2026 року для України – це буде гарно, дві – просто чудово, а три й більше – це вже неймовірно. Ну а призові від держави наче не змінювалися: за золото – 125 000 доларів США; за срібну медаль – 80 000; за бронзову медаль – 55 000.

Що ж стосується котирувань на перемогу в загальнокомандному заліку для інших країн, то тут беззаперечний фаворит Норвегія – 1.55, а далі США – 6.00, Німеччина – 6.50, Канада – 8.00, Італія – ​​12.00. Треба зазначити, що востаннє норвежці не посідали перше місце у таблиці медалей у Ванкувері-2010, коли загальний залік виграли канадці.

Де спостерігати за Олімпіадою

В Україні офіційним транслятором Олімпіади-2026 буде Суспільне. Основні трансляції відбуватимуться на телеканалі «Суспільне Спорт», який зосереджується на прямих ефірах і студійних включеннях. Окремі змагання також транслюватимуться на регіональних телеканалах Суспільного, залежно від сітки мовлення. Радіосупровід Олімпійських ігор забезпечуватиме «Радіо Промінь», де виходитимуть оперативні включення, огляди змагань і коментарі. Онлайн-доступ до трансляцій і повторів матчів буде доступний на сайті Суспільного, де планується запуск кількох додаткових плеєрів для паралельного перегляду змагань у різних видах спорту.

Ну й автор цього матеріалу також планує робити щоденний проект на YouTube-каналі Студія 2U, а все найцікавіше, звісно, – в оглядах «УЦ».

Юрій Ілючек, спеціально для «УЦ».

Р.S. Рашистів та білорусів на цій Олімпіаді не буде. На жаль, будуть нейтральні, але небагато…