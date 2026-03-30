«Рух без бар’єрів»: роботи продовжуються

У Кропивницькому тривають роботи зі створення безбар’єрного маршруту по вулиці Шевченка. Підрядна організація продовжує комплексне облаштування тротуарної частини, формуючи зручний, безпечний і доступний міський простір для всіх мешканців громади.

Як повідомили в головному управлінні ЖКГ міської ради, наразі на об’єкті виконується укладання тротуарної плитки, облаштовуються підвищені пішохідні переходи, встановлюються обмежувальні стовпчики та елементи тактильної навігації.

У межах виконання робіт облаштовуються підвищені пішохідні переходи, що забезпечують комфортніше та безпечніше пересування пішоходів. Для недопущення заїзду транспортних засобів на тротуарну частину встановлюються обмежувальні стовпчики.

Реалізація таких рішень є важливою складовою формування безбар’єрного міського середовища, зручного для людей з інвалідністю, батьків із дитячими візками, людей старшого віку та всіх пішоходів.

Роботи на вулиці Шевченка є частиною системної роботи зі створення у Кропивницькому безпечного, сучасного та доступного міського простору, наголосили в головному управлінні ЖКГ міської ради.

Також у межах впровадження заходів із безбар’єрності по вулиці Соборній працівники КП «Міськсвітло» встановили пристрої звукового супроводу ще на 4 світлофорних об’єктах. Всього у місті налічується 72 світлофорні об’єкти, з яких вже 17 обладнані пристроями звукового супроводу для зручності людей з порушеннями зору.

«Робота в цьому напрямку буде продовжена й надалі, адже створення безбар’єрного простору – це не разовий захід, а послідовна політика громади, спрямована на комфорт, безпеку та рівний доступ до міської інфраструктури», – повідомили в головному управлінні ЖКГ Кропивницької міської ради.