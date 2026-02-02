Вам дзвонили з СТО?

Прокурори Кіровоградської обласної прокуратури повідомили про підозру трьом особам, яких підозрюють у серії шахрайств, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

За даними слідства, організатор схеми – 42-річний житель Кропивницького, який на момент вчинення злочинів перебував у слідчому ізоляторі, діяв разом із двома спільниками. Серед них – 18-річний житель одного з населених пунктів Кіровоградської області та 33-річна жителька Новомиргорода.

Перебуваючи в місцях несвободи, чоловік координував дії спільників та організував схему заволодіння коштами громадян. Учасники групи телефонували на станції технічного обслуговування, з’ясовували інформацію про транспортні засоби, які перебували в ремонті, після чого зв’язувалися з їхніми власниками.

Під виглядом працівників СТО вони переконували потерпілих у необхідності терміново перерахувати кошти за ремонт або придбання запчастин. Не підозрюючи обману, люди добровільно переказували гроші на банківські картки, які перебували під контролем учасників схеми. Після отримання коштів жодних ремонтних робіт не виконувалося, а зв’язок із так званими майстрами припинявся.

У ході досудового розслідування задокументовано низку епізодів такої протиправної діяльності. Наразі встановлено, що орієнтовна сума завданих збитків становить близько 250 тисяч гривень.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці перевіряють причетність підозрюваних до інших аналогічних злочинів та встановлюють повне коло потерпілих.