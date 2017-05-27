У Кропивницькому почався «Калиновий спів – 2017» (ФОТО)

У Кропивницькому відкрився ХХVІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс вокально-хорового мистецтва «Калиновий спів».

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі ОДА.

Родзинкою нинішнього фестивалю-конкурсу стала презентація автентичного національного вбрання «Врода калинова» та сучасного одягу в українському стилі. На презентації були представлені більшість територій Кіровоградщини.

Символом початку фестивалю-конкурсу, як завжди, стало традиційне пов’язання стрічок на калинові кущі, які висадили на честь десятої та п’ятнадцятої річниці фестивалю-конкурсу. До цього символічного дійства долучився і перший заступник голови обласної державної адміністрації Сергій Коваленко.

У рамках проведення фестивалю в фойє філармонії експонувалася виставка декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Калиновий розмай», на якій цього року свої кращі вироби демонстрували майстри Петрівського району.

Учасників та гостей фестивалю-конкурсу привітали голова обласної державної адміністрації Сергій Кузьменко та голова обласної ради Олександр Чорноіваненко.

Звертаючись зі сцени обласної філармонії до учасників фестивалю і численної глядацької аудиторії Сергій Кузьменко наголосив, що «Калиновий спів» є тією об’єднавчою духовною силою, яка своєю творчістю надихає людей на добро, на любов, на збереження вікових традицій українського народного мистецтва.

Чимало вітань та подарунків одержала засновниця фестивалю Валентина Пращур.

Під час церемонії урочистого відкриття на сцені до фестивальної емблеми – гілки калини – щороку пов’язується новий рушник, спеціально вишитий народними майстринями. Нинішнього року ця місія випала Петрівському району.

Глядачів у концертній залі танцювальним номером першими привітали учасники народного художнього колективу України «Росинка» Кіровоградського обласного Центру дитячої та юнацької творчості.

У конкурсній програмі фестивалю своє мистецтво представлять солісти, дуети, тріо, квартети, вокальні ансамблі Кіровоградщини, гості з Вінницької, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Запорізької, Миколаївської, Полтавської областей та Києва.

Нагородження та заключний концерт переможців фестивалю розпочнуться об 11:00 28 травня в обласній філармонії.