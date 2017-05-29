Біля «Гідросили» у Кропивницькому відбудеться святковий ярмарок

31 травня у Кропивницькому відбудеться ярмарок з продажу продовольчих товарів та сувенірної продукції.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі міської ради.

Торгівля розпочнеться о восьмій ранку на території ринку «Братиславський», що знаходится на вул. Братиславська, 7-в (навпроти заводу «Гідросила»).

На ринку можна буде придбати свіжу та морожену рибу, овочі, фрукти, крупи, яйця, цукор, сири та молочні вироби місцевих товаровиробників.

Також на ярмарку продаватимуть трикотажні та швейні вироби, різноманітну сувенірну продукцію.