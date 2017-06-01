Скасований закон, за яким на волі опинився нападник на кропивницького журналіста, направили на підпис Порошенку

Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув’язнення) направили на підпис Президенту Петру Порошенку.

Про це йдеться на сторінці законопроекту, передає кореспондент «УЦ».

Сьогодні, 1 червня, проект підписав голова Верховної Ради Андрій Парубій.

У проекті пропонується скасувати зарахування одного дня перебування в СІЗО за два.

20 жовтня 2016 року в Кропивницькому колишній в’язень, який вийшов на волю завдяки «закону Савченко», побив і пограбував журналіста «УЦ» Руслана Худоярова.

Нападника затримали.