Мер Кропивницького здійснив мрію важкохворого хлопчика (ФОТО)

Важкохворий Єгор Зайцев, син бійця-спецназівця вчора, 1 червня, у Міжнародний день захисту дітей, був гостем міської ради Кропивницького.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі мерії.

Єгора з мамою відпустили з лікарні, щоб збулася його мрія. Малюк часто просив батьків купити йому іграшкових героїв з мультфільму «Щенячий патруль».

Мрію Єгора допоміг здійснити міський голова Андрій Райкович. Від його імені радник очільника міста Євгенія Шустер подарувала хлопчику улюблених героїв-цуценят і ще купу інших іграшок разом з повним відром свіжих полуниць.