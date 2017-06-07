Кіровоградщиною на «Шевроле» каталися наркомани (ФОТО)

Поліцейські зупинили автівку, в якій чоловіки перевозили наркотики.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

Авто «Шевроле Авео» під керуванням 33-річного водія зупинили на автодорозі Кропивницький – Кривий Ріг, біля села Бережинка Кіровоградського району. В автомобілі також був 26-річний пасажир.

Під час спілкування поліцейські помітили, що чоловіки помітно нервують та намагаються уникнути бесіди. У процесі візуального поверхневого огляду правоохоронці побачили в автівці предмети невідомого походження, які викликали підозру. На місце події інспектори одразу ж викликали слідчо-оперативну групу найближчого відділення поліції, яка і виявила у салоні медичні шприци, ампули з рідиною, схожою на ліки «Димедрол», та пакетики з подрібненою рослиною, схожою на наркотичну. Чоловіки підтвердили, що це нарковмісні речовини, які вони придбали для власних потреб.

Усі предмети і речовини вилучили та направили на дослідження, а інформацію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії.