Начальник ГУ Пенсійного фонду на Кіровоградщині розповіла про особливості пенсійної реформи

Єдиний пенсійний вік для чоловіків і жінок введуть у 2021 році.

Про це в інтерв’ю «УЦ» повідомила начальник ГУ Пенсійного фонду в Кіровоградській області Наталія Симонян.

«До цього часу діятиме шкала, за якою жінки будуть виходити на пенсію раніше за чоловіків», – сказала вона.

«Пенсійне забезпечення за вислугою років для військовослужбовців регулюється спеціальним законом, – зазначила також Наталія Симонян, – а для всіх інших, згідно з проектом реформи, залишаються три види пенсій. Це пенсії за віком, інвалідністю та втратою годувальника. Такої категорії, як пенсія за вислугою років, для цивільних пенсіонерів вже не буде».

Згідно з законодавством, весь стаж, зароблений до 2004 року, автоматично стає страховим. Сьогодні страховий стаж, що дає людині право на отримання пенсії, становить 15 років. Проект пенсійної реформи пропонує одномоментно збільшити це значення до 25 років у 2018-му, а потім протягом ще 10 років збільшувати його щорічно, довівши до 35 років до 2028-го. Тільки відпрацювавши цей час, людина отримає право на повноцінну пенсію за віком.

У людини, що вийшла на пенсію в 2008 році, пенсія може бути втричі меншою, ніж у тієї, яка вийшла 2016 році, і це при тому, що обидва мають однаковий стаж і вийшли на заслужений відпочинок в одному віці. Причина – у середній зарплаті по країні за рік, що передує року виходу на пенсію. У 2006 році вона становила 1197 грн., у 2016-му – 3263 грн. Щоб прибрати цю несправедливу різницю, уряд вирішив з 1 жовтня провести перерахунок пенсій на підставі середньої зарплати, яка використовується для призначення пенсії в 2017 році.

«Це стосується лише тих, кому пенсії розраховувалися на загальних підставах, – наголосила начальник ГУ ПФ в області. – Сюди не входять спецпенсії, одержувані певними категоріями громадян. У Кіровоградській області під осучаснення потраплять близько 90% пенсіонерів. Всі пенсії, які призначалися в період до 2008 року, будуть приведені у відповідність з нинішніми показниками середньої зарплати по Україні».