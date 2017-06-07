У статистиці оприлюднили дані про соціально-економічне становище Кропивницького

На 1 квітня 2017 року на території міськради Кропивницького проживали 237,8 тис. осіб, за січень – березень чисельність населення скоротилася на 364 особи.

Про це «УЦ» повідомили у ГУ статистики в області.

В управлінні також порахували такі показники.

Оплата праці. Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у I кварталі 2017 року становила 5267 грн., що на 2,8% більше середнього рівня по області.

Сума невиплаченої заробітної плати на 1 квітня 2017 року становить 2,7 млн грн, що на 7,3% менше, ніж на 1 березня 2017-го.

Роздрібна торгівля. Обсяг роздрібного товарообігу підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, у 2016 році становив 5867,3 млн грн., що на 6,7% більше, ніж у 2015-му.

Капітальні інвестиції. За січень – березень 2017 року підприємства та організації міста освоїли 321,2 млн грн. капітальних інвестицій, що становило 28,1% від загальнообласного обсягу.

Промисловість. За січень – березень 2017 року підприємства міста реалізували промислової продукції (товарів, послуг) на суму 3286 млн грн., що становило 50,6% від загального обсягу реалізованої продукції по області.

Будівництво. За січень – квітень 2017 року будівельники міста виконали робіт на суму 169,6 млн грн., що становило 75,8% від загального обсягу виконаних будівельних робіт по області.

За січень – березень 2017 року в місті прийняли в експлуатацію 3,1 тис. кв. м загальної площі житла, що на 11,5% менше ніж за січень – березень 2016-го.

Транспорт. Підприємства автомобільного транспорту за січень – квітень 2017 року перевезли 3,4 млн т вантажів, що у 6,8 разу більше, ніж за січень – квітень 2016-го, вантажообіг збільшився на 12,6% і склав 128,1 млн т км.

Перевезли 8,9 млн пасажирів, що на 2,7% менше, ніж за січень – квітень 2016-го, пасажирообіг зменшився на 7,7% і склав 149,7 млн. пас. км.