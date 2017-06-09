Жителям Кропивницького хочуть надати можливість розраховуватись у маршрутках смартфонами

Кропивницька дирекція Приватбанку домовляється з міською радою про оплату за проїзд у міському транспорті з електронних носіїв.

Вперше така система запрацювала у Львові. Тепер цим проектом охоплені декілька обласних центрів.

Про це під час прес-конференції повідомила заступник директора кропивницької дирекції банку Оксана Пасініченко сьогодні, 9 червня, передає кореспондент «УЦ».

За словами Пасініченко, це питання зараз вирішується з керівництвом міської ради.

Мається на увазі пілотний проект на одному з тролейбусних маршрутів. В подальшому його планують упровадити на всіх як тролейбусних, так і автобусних маршрутах.