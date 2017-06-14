Подробиці рейдерства під Кропивницьким: штурм «черепахою» і шумові гранати (ВІДЕО)

Протистояння у Бережинці Кіровоградського району між місцевими жителями та представниками бізнесмена, який називає себе новим власником агропідприємства «Нива 2010», закінчилося ввечері 13 червня відносно мирно.

Про це «УЦ» заявив керівник «Ниви 2010» Микола Трибіненко.

За його словами, кількадесят молодиків, що прибули підтримати «нового власника» підприємства, спробували прорватися на територію агрофірми.

«Вони практично «черепахою» вишикувалися, але ми їх не пропустили», – сказав Трибіненко.

Він зазначив, що ввечері біля адмінбудівлі «Ниви 2010» залишилися «лише свої».

Трибіненко не зміг відповісти на запитання, чи використовували нападники шумові гранати або інші спецзасоби. Водночас на відео чутно вибухи.



Відео: «весь Кіровоград»

Нагадаємо, близько 16:00 23 травня у Бережинці стріляли у місцевих жителів та знімальну групу «День за днем» каналу «Кіровоград».

Події відбувалися навколо фермерського господарства «Нива-2010», яким нібито незаконно заволоділа фірма з Дніпра. Близько 200 людей, земля яких знаходиться в оренді господарства, стали на бік засновника підприємства Миколи Трибіненка. Громада взялась сама виганяти самопроголошених власників, які зачинились у конторі і не хотіли виходити до людей.

У ніч на 23 травня у центрі Кропивницького затримали три авто з 13 озброєними жителями Київської області. За даними джерела «УЦ», вони їхали на «розбірки» в Бережинку.