На златом крыльце сидели…

По всему миру равномерно разбросаны удивительные места, где, обратившись к высшим силам, можно получить поддержку и наставления. Засунуть записочку в Стену Плача, приложиться к святым мощам Николая Чудотворца, поцеловать колено статуи Будды, потереть в нужном месте коня Медного всадника… В нашей стране такое «место силы» находится на улице Банковой, на крыльце известного дома…

Первым пришел на заветное крыльцо и сел голодать с книжечкой в руках лидер парламентской «Самопомощи» Олег Березюк. Набежавшим журналистам он заранее ослабшим голосом сообщил, что голодает не против мусора, а против «знущання над львів’янами». Говорил, как обычно, долго и нудно. «Знущається», конечно, премьер Гройсман, а не мэр Садовой, но голодать Березюк принципиально будет на крыльце Администрации Президента.

Тут же нашлись последователи. Во Львове на крыльце мэрии расположилась голодать чиновница с редкой фамилией Березюк – не родственница и даже не однофамилица. А в столице посуровевшая лицом фракция, действуя по принципу «не свое – не жалко», выделила голодать вице-спикера Оксану Сыроид. А дальше народ на крыльцо стал подтягиваться косяком.

Олег Ляшко решил по привычке послать голодать Игоря Мосийчука, но вовремя глянул на отощалого соратника, на его печально обвисшие щеки и отправил на крыльцо брата Лозового. На котором и рубашка весь последний год не сходится и на которого «подання» генпрокурора в Раде лежит.

Братья Кличко появились на крыльце прямо с утренней пробежки. Старший, по-хозяйски оглядевшись, предложил обустроить у Администрации Президента велопарковку, а младший скромно присел на ступеньки и глубоко задумался, решая дилемму: идти на реванш с Джошуа или жениться. Потом вдруг резко встал, пристально посмотрел на тень Сыроид и начал активно разминаться. Внимание от больших братьев отвлек подъехавший с эскортом Арсений Яценюк. На вопросы надоедливых журналистов глумливо усмехнулся: «Нехай Юля голодує» – и лихо просочился в замочную скважину. «Джин», - сказал Лозовой и достал фляжку.

Оживление у снимающих вызвал визит Парубия. Спикер едва успел пожать руки голодающим, как его сверху атаковал голубь. «Гімно – це на щастя», - задумчиво заметил глава парламента и отправился смывать следы птичьей бомбардировки. Вслед за спикером на крыльце появилась еще одна ранняя пташка – Надя Савченко. Сняла туфли, присела на корточки и закурила. Глянула на бледных страдальцев и, обращаясь к журналистам, начала: «Ну кто так, блин, голодает?» Краткий курс молодого голодуна, пересыпанный легким матерком, занял минут сорок…

После обеда начали подъезжать машины из разных регионов. Представители местных властей голодали недолго – минут по 20 – и строго поочередно. У каждого в руках была табличка с требованиями. После короткой фотосессии следовал обязательный подход к прессе. Мэр Кропивницкого засветился на крыльце АП с табличкой «Боже, застав депутатів міськради працювать або покарай їх!».

Как только стемнело, появился Розенблат и начал засовывать какие-то бумажки в щели между камнями на фасаде АП. «Слышь, Блат, ты стену не перепутал?» – ехидно поинтересовался внезапно материализовавшийся Яценюк. «Не учи ученого, Сеня», - выдохнул любитель янтаря и попытался всунуть пачку под дверь.

Под утро пришел Петр Алексеевич, наступил на спящего Березюка – тот даже не пошевелился, достал из портфеля крышку от коробки «Рошена», на которой было написано: «Требую вторую каденцию». Картонку Президент держал текстом к небу. На всякий случай…