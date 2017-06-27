У Верховній Раді вже є законопроект про перейменування Кіровоградської області – Парубій

У Верховній Раді України підготували проект внесення змін до Конституції щодо перейменування Дніпропетровської і Кіровоградської областей.

Про це 27 червня під час прес-конференції заявив голова парламенту Андрій Парубій, передає «РБК-Україна».

«З приводу перейменування областей, так, це у нас є на порядку денному. Як ви знаєте, області Кіровоградська і Дніпропетровська – це зміни до Конституції. Вони вже зініційовані, ці зміни, наскільки мені відомо, вже є законопроект», – заявив Парубій.

За його словами, ухвалення такого законопроекту слід пришвидшити для того, щоб привести у відповідність назви міст та областей України.

Нагадаємо, Верховна Рада перейменувала Кіровоград на Кропивницький на своєму засіданні 14 липня 2016 року.