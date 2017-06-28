Порошенко нагородив орденами Райковича і Шубіну

Президент Петро Порошенко нагородив орденами мера Кропивницького Андрія Райковича та генерального директора ТОВ «Друкмаш-Центр» Людмилу Шубіну.

Про це йдеться в указі глави держави №168/2017 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України», текст якого має «УЦ».

Підстава для нагородження – «за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм».

Андрій Райкович отримав орден Ярослава Мудрого п’ятого ступеня, Людмила Шубіна – орден княгині Ольги другого ступеня.

Крім того, Президент присвоїв звання «Заслужений працівник освіти» завідувачеві кафедри Центральноукраїнського національного технічного університету Миколі Мостіпану.

Нагадаємо, сьогодні, 28 червня, в Україні відзначили День Конституції.