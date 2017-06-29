Екс-комбат «Донбасу» відрікся від Нацгвардії й викинув хрест «За доблесть» (ВІДЕО)

Координатор Штабу блокади торгівлі з окупантами, екс-командир батальйону Нацгвардії «Донбас» Анатолій Віногродський відрікся від Національної гвардії й викинув бойову нагороду після конфлікту між «Донбасом» і нацгвардійцями та поліцейськими в Бережинці Кіровоградського району.

Відео вчинку Віногродського виклав у «Фейсбуці» народний депутат Семен Семенченко, передає кореспондент «УЦ».

«Ветерани, щоб уникнути провокацій, вишикувались у дві шеренги – щоб було видно, що ми не вчиняємо жодних агресивних дій. У нас були порожні руки, і це було видно здалеку», – розповів Анатолій Віногродсський.

За його словами, чоловік у формі підполковника поліції, не назвавшись, запропонував бійцям «Донбасу» зайти в автобус. Вони відмовились. Тоді поліцейські та бійці Національної гвардії застосували силу.

«Особисто в мене співробітники «Корду» витягли з кишені портмоне з тринадцятьма тисячами гривень, водійське посвідчення та техпаспорт на автомобіль», – додав Віногродський.

Він зазначив, що в його бійців пропав «цілий список речей».

Анатолій Віногродський публічно відрікся від Нацгвардії: «Я вважаю, що люди, які носять зараз форму Національної поліції та Національної гвардії, – злочинці. Тому я як командир батальйону Нацгвардії «Донбас», звільнений у 2016 році за станом здоров’я, приймаю для себе рішення: нагороду, якою мене нагородив командувач Національної гвардії, ось цей хрест «За доблесть», я відправляю нахрін цим нацгвардійцям. Я більше ніколи не асоціюватиму себе з цими підрозділами».

Віногродський зірвав зі своїх грудей нагороду й викинув її геть.

Нагадаємо, демобілізовані бійці батальйону «Донбас» прибули захищати майно ТОВ «Нива-2010», на яке претендує фірма з Дніпра, у Бережинку Кіровоградського району. Їх затримала поліція.

Представники «Донбасу» та місцеві мешканці вважають, що поліція діяла незаконно.

Начальник ГП Нацполіції Кіровоградщини Сергій Кондрашенко заявив, що в Бережинці правоохоронці не перевищили свої повноваження. Нині там чергують бійці Національної гвардії та Національної поліції.