Почти полный рабочий день

Были опасения, что второе заседание девятой сессии Кировоградского горсовета не состоится – снова не будет кворума. Но кворум был, депутаты выполняли свои обязанности, проекты становились решениями, давая городу возможность жить и развиваться.

Не обошлось без дурацких представлений: депутат Демченко вошел в сессионный зал с «торбой», и все поняли, что снова будет что-то дарить. До этого он преподносил городскому голове и секретарю горсовета свиной мозг, яйца, тушки кур… На этот раз были памперсы. Маленькая упаковочка, недорогая. В кулуарах говорили, что, если бы это была мегаупаковка, 104 штуки, за 750 гривен, Райкович мог бы передать ее Дому ребенка, находящемуся на округе Демченко…

Город наконец дождался необходимых решений. Так, подкорректировали бюджет, благодаря чему привлекли субвенцию из госбюджета. По пять миллионов гривен направлено на реконструкцию парков – Победы и Ковалевского. В ПТУ-8 за счет субвенции из областного бюджета будет произведен ремонт на сумму 350 тыс. грн. Также будет приобретено жилье инвалиду войны – участнику АТО, отреставрирована школа №3, построена котельная на Комарова и реализованы проекты – победители конкурса «Общественный бюджет».

По разным причинам не все депутаты поддержали Программу развития дорожного хозяйства и безопасности движения в Кропивницком на 2017-2020 годы, поэтому она снова «зависла». А Программа содержания, благоустройства и развития ЖКХ набрала необходимое для принятия количество голосов.

Численность аппарата и исполнительных органов существенно увеличилась. Депутаты создали исполнительные органы горсовета – управление социальной поддержки населения (5 штатных единиц), сектор по вопросам предупреждения и обнаружения фактов коррупции (1 чел.), сектор мобилизационной работы и территориальной обороны (2 чел.). На одну штатную единицу увеличили управление здравоохранения. Отдел по работе со СМИ также получил еще одного сотрудника.

После обеденного перерыва количество депутатов в зале не уменьшилось, как это обычно бывает, а даже увеличилось: появились представители «Батькивщины» и «Самопомощи». Не поддержали депутаты предложения снизить тарифы на вывоз мусора и на услуги ЖЭО по содержанию домов (квартплату).

Александр Цертий заявил с трибуны, что в горсовете вернулось к активной работе новое депутатское большинство, что его создание стало возможным благодаря примкнувшей к бывшим оппонентам фракции «БПП» почти в полном составе. И пообещал, что теперь депутаты будут работать. Вот за это спасибо. Работайте!

Елена Никитина, «УЦ».