Проти затриманого у Кропивницькому псевдоАТОшника-шахрая порушили провадження й випустили

Проти Даниїла Зарєцького (насправді ім’я та прізвище за паспортом інші, хоча й співзвучні) зі Смоліного Маловисківського району, який називався АТОшником і видурював у людей гроші, відкрили кримінальне провадження.

Про це «КП» повідомили в поліції.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України – заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Водночас, за даними «УЦ», Зарєцького не затримали, він наразі на волі.

Нагадаємо, псевдоАТОшник видурював у довірливих людей гроші, розповідаючи історії про нібито втрачений будинок, контузію тощо. Його затримали вчора, 4 вересня, журналісти «Народного слова» і «Кіровоградської правди» спільно з бійцями третього полку спеціального призначення та передали поліції.