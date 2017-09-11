У Знам’янському районі впіймали Отелло

На Кіровоградщині працівники поліції затримали підозрюваного в умисному вбивстві.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

За попередніми даними, житель Знам’янського району на ґрунті ревнощів до дружини, з якою спільно не проживав кілька років, завдав її знайомому ножового поранення. Від отриманих ушкоджень потерпілий помер на місці.

«В одному з сіл району місцевий житель у будинку колишньої дружини побачив іншого чоловіка та почав із ним сваритися, – розповів начальник Знам’янського відділу поліції Ігор Прохніцький. – Під час словесного конфлікту схопив ножа і наніс опоненту удар в область спини. Внаслідок цього потерпілий упав на підлогу та вже більше не підвівся.

У даний час 49-річному чоловіку оголошено підозру у скоєні злочину, стосовно нього обрано запобіжний захід у вигляді – тримання під вартою».

Оозпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». За ці дії зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 15 років.