Лучшие в 2017-м

Пятеро педагогов Кировоградщины стали лауреатами областной премии им. Василия Сухомлинского.

Победителей ежегодного конкурса на получение премии определили 8 сентября на заседании конкурсной комиссии. Ими стали Анна Дудич, Елена Балуба, Валентина Плецкая, Александр Дреев и Ирина Гарасюта. Далее буквально по паре слов о каждом из них.

Анна Викторовна Дудич, учитель английского языка УВО «Специализированное общеобразовательное учебное учреждение I ступени “Гармония” гимназии им. Тараса Шевченко». Было бы странно, если бы заслуги этого педагога не были отмечены областными властями. В прошлом году имя Анны Дудич прогремело далеко за пределами Украины – она вошла в топ-50 лучших учителей мира. Рейтинг определялся международным конкурсом Global Teacher Prize – аналогом Нобелевской премии для педагогов, учрежденным в Объединенных Арабских Эмиратах в 2014 году. Приз победителю в конкурсе – 1 миллион долларов. Анна не стала победителем, но само попадание в пятидесятку лучших уже дорогого стоит. Премия Сухомлинского, конечно, не сравнится с миллионом долларов, но это возможность признания заслуг талантливой учительницы перед общиной Кропивницкого и области.

Елена Балуба, учитель испанского языка УВО №9 в г. Александрия. Кроме собственно обучения школьников, молодой и прогрессивный педагог возглавляет секцию испанского языка Кировоградской Малой академии наук.

Валентина Николаевна Плецкая, директор общеобразовательной школы I-III ступени в с. Глодосы, Новоукраинский район. По специальности она является учителем начальных классов, возглавляет школу с 1996 года. За это время получила много грамот и знаков отличия Минобразования за достижения в педагогической деятельности. Мы посетили электронную страничку Глодосской школы и убедились в том, что ее администрация неплохо представила свое учебное заведение в Интернете – у школы есть собственный канал в Youtube, а у каждого педагога – личная страница на официальном сайте школы.

Александр Николаевич Дреев, старший сотрудник кафедры кибербезопасности и программного обеспечения Центральноукраинского национального технического университета, кандидат технических наук. Также возглавляет секцию информатики и технологий программирования Кировоградской Малой академии наук. Автор 24 научных работ, среди которых монография и несколько единоличных статей, а также более десятка работ, написанных в соавторстве.

Ирина Николаевна Гарасюта, преподаватель Александрийского политехнического колледжа, основной специалист по системам ЧПУ. Преподает технические дисциплины, в том числе «Обработку материалов на станках и автоматических линиях» в рамках специальности «Отраслевое машиностроение». Имеет 25-летний опыт педагогической деятельности, автор ряда методических разработок. Является руководителем профсоюзного комитета колледжа.

Ежегодная областная премия им. Василия Сухомлинского была учреждена Кировоградским областным советом в 2004 году. Присуждается за достижения в развитии образования, успешную педагогическую деятельность, реализацию педагогических идей Василия Сухомлинского и достижений современной педагогики. На сегодняшний день сумма премии составляет 3500 грн.