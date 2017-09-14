Хлопчик стверджує, що вихователька дитсадка у Кропивницькому годувала його піском (ВІДЕО)

У Кропивницькому відкрили кримінальне провадження щодо побиття дитини вихователькою.
Про це йдеться у сюжеті «ТСН».
Мати шестирічного хлопчика звинувачує виховательку дитсадка в побитті та знущаннях з дитини. Судмедексперти задокументували тілесні ушкодження малюка.
Сам хлопчик розповів, що вихователька засовувала йому в рота кепку, а потім – лопаточку з піском.
Освітяни свою провину заперечують, а вихователька і далі працює з дітьми.
Деталі – на відео.
Нагадаємо, «УЦ» повідомляла про цей випадок 29 серпня.