Хлопчик стверджує, що вихователька дитсадка у Кропивницькому годувала його піском (ВІДЕО)

У Кропивницькому відкрили кримінальне провадження щодо побиття дитини вихователькою.

Про це йдеться у сюжеті «ТСН».

Мати шестирічного хлопчика звинувачує виховательку дитсадка в побитті та знущаннях з дитини. Судмедексперти задокументували тілесні ушкодження малюка.

Сам хлопчик розповів, що вихователька засовувала йому в рота кепку, а потім – лопаточку з піском.

Освітяни свою провину заперечують, а вихователька і далі працює з дітьми.

Деталі – на відео.

Нагадаємо, «УЦ» повідомляла про цей випадок 29 серпня.