У Держскарбниці не знають, куди поділася колекція Ільїна, – офіційна відповідь

Державна скарбниця України нічого не знає про долю предметів з колекції кіровоградського антиквара Олександра Ільїна.

Про це йдеться в офіційній відповіді Держскарбниці на запит власника галереї «Єлисаветград» Миколи Цуканова, опублікованій на сторінці галериста у Facebook.

«На жаль, вимушені зазначити, що на сьогодні Державна скарбниця не може повідомити відомості про належність до колекції Олександра Ільїна якихось конкретних предметів, які нібито отримав Національний банку України у 90-х роках минулого століття та які можуть зберігатися у Державній скарбниці», – йдеться у документі.

У відповіді на запит Цуканова також сказано, що «супровідні документи тих часів на цінності, що поставлялися правоохоронними органами до Державної скарбниці, передані в архів та знищені у зв’язку з закінченням строків їх зберігання, і без зазначення конкретних назв предметів, що могли бути передані до Державної скарбниці, з’ясування їх належності неможливе».

Олександр Ільїн (1920 – 22.10.1993) – кіровоградський реставратор і колекціонер, власник однієї з найбільших у Європі колекції цінних книг, зразків живопису, ікон, гравюр, скульптур, предметів китайської порцеляни, старовинної бронзи, меблів, посуду, зброї, самоварів, кам’яних сокир тощо.

Вартість колекції Ільїна й досі не можуть оцінити. За різними даними, сума може сягати мільярдів доларів США.