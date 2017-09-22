На Кіровоградщині поліція знайшла найбільшу за останні три роки партію вибухівки (ФОТО)

Правоохоронці вилучили найбільшу за останні три роки партію вибухівки.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

Оперативну інформацію про те, що 26-річний мешканець міста Олександрії зберігає вдома серйозний арсенал заборонених предметів, у рамках операції «Зброя та вибухівка» працівники Управління карного розшуку області спільно з колегами з Олександрійського відділу поліції та Служби безпеки України в області отримали на початку тижня.

«Під час санкціонованого обшуку на території приватного домоволодіння підозрюваного оперативники виявили та вилучили предмети, схожі на: ручні танкові гранатомети у кількості двох штук, 200 запалювальних трубок до вибухових пристроїв, 18 мінних підшивачів, шість електродетонаторів та детонаторів миттєвої дії, понад 300 набоїв до вогнепальної зброї (у тому числі автоматичної), три набої до великокаліберної зброї, 16 тротилових шашок загальною вагою близько 700 грамів, три сигнальні міни, 21 запал, 32 гранати, понад 25 одиниць вишибних зарядів, три осколкових гранати, п’ять підривачів до мін та магазин до автомату Калашникова», – розповів начальник поліції Кіровоградської області Сергій Кондрашенко.

Вилучені предмети направили на експертизу. Їх походження встановлюється. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

За такі дії власнику «схрону» вибухівки може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.