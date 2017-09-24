Житель Олександрії змусив вандала, який украв хреста з могили, встановити нового

В Олександрійському суді 18 вересня винесли вирок за статтею «наруга над могилою» – на лаві підсудних опинився чоловік, який викрав з могили хрест.

Про це повідомили в реєстрі судових рішень, передає «Моя Олександрія».

Втекти з украденим хрестом вандалові не вдалося. Його застав господар могили (в ній похована його прабабуся) і забрав у нього велосипед, пообіцявши повернути транспортний засіб після того, як зловмисник відремонтує хрест.

Через три дні викрадач встановив новий хрест, який зварив з нових труб, пофарбував і забетонував, після чого потерпілий віддав йому його велосипед.

Підсудного визнали винним за ч. 3 ст. 297 (наруга над могилою в пам’ять тих, хто боровся проти нацизму в роки Другої світової війни, радянських воїнів-визволителів, учасників партизанського руху, підпільників і жертв нацистських переслідувань, а також воїнів-інтернаціоналістів та миротворців) Кримінального кодексу України і дали чотири роки позбавлення волі з випробувальним терміном два роки.

Крім цього, обвинуваченого зобов’язали виплатити потерпілим 1500 грн. моральної шкоди.