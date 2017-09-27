AGROEXPO-2017 відвідали майже 30 тисяч гостей

27 250 осіб відвідали Міжнародну агропромислову виставку AGROEXPO-2017 у Кропивницькому протягом чотирьох днів.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі виставки.

Торік за три дні на виставці побували 20 700 гостей.

У заході взяли участь 585 профільних компаній та 530 учасників «Покровського ярмарку».

Нагадаємо, п’ята Міжнародна агропромислова виставка з польовою демонстрацією техніки AGROEXPO-2017, яка тривала з 20 по 23 вересня, пройшла на рекордній для України площі – 119 100 кв. м (відкритий виставковий майданчик – 101 800 кв. м, критий – 17 300 кв. м).