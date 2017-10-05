Через смерть АТОвця у Компаніївці відсторонили начальника відділу поліції

Начальника поліції Компаніївського відділення Долинського відділу Національної поліції відсторонили від службових обов’язків через самогубство учасника АТО.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації поліції області.

25 вересня чоловік звів рахунки з життям після того, як повернувся з відділку, де давав покази щодо побиття співмешканки. Жінку була доставлена до обласної лікарні в тяжкому стані, де вона перебуває і до сьогодні.

В поліції зазначають, керівника відсторонили після скарги громадян та для проведення всебічної службової перевірки.

Наразі проводиться службове розслідування, щодо правомірності дій правоохоронців.

Сьогодні, 5 жовтня, під стінами Компаніївського відділення Долинського відділу Нацполіції відбувся пікет, учасники якого вимагали відставки керівництва через смерть учасника АТО. Мітингувальники звинувачують правоохоронців у доведенні чоловіка до самогубства і вимагали об’єктивного розслідування двох інцидентів – побиття жінки та перевищення службових повноважень працівниками поліції під час допиту підозрюваного.