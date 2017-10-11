З бюджету Кіровоградщини виділили 3,2 млн для демобілізованих АТОшників

З обласного бюджету виділили 2,7 млн грн. на сімейний відпочинок демобілізованим учасникам АТО та 500 тис. грн. на санаторно-курортне лікування.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі ОДА.

З початку 2017 року 281 сім’я демобілізованих бійців АТО отримала послуги сімейного відпочинку на суму 1 млн 463 тис. грн.

У 2017 році для придбання путівок учасникам АТО на санаторно-курортне лікування з обласного бюджету виділили 500 тис. грн. З початку 2016 року 46 учасників АТО оздоровлено у комунальному підприємстві «Знам’янська обласна бальнеологічна лікарня» Кіровоградської обласної ради та в інших санаторіях України на суму 298,3 тис. грн.