Кропивницькі радикали шукають журналіста-шашличника

У новини таке, звісно, не напишеш. Але, на щастя, на «УЦ» є блоги. (Як завести блог? Повідомте про свій намір на andriy.lysenko@gmail.com, я все поясню.)

У Кропивницькому на повний робочий день шукають журналіста.

Відповідне оголошення розміщене на порталі Olx, передає кореспондент «УЦ».

«Журналіст терміново потрібен на постійну роботу», – сказано в оголошенні.

Номер телефону, за яким можна детальніше взнати про вакансію, належить кропивничанину Павлу Кускову, який регулярно постить на своїй сторінці у Facebook посилання на Інтернет-видання Рафаеля Санасаряна (Радикальна партія) «Мандарин».

Оголошення на Olx розмістила Анна. Скориставшись опцією «Інші оголошення автора», можна з’ясувати, що вона продає різну техніку, а також шукає шашличника та продавця-касира.

Ще один з номерів телефону, який Анна іноді вказує в оголошеннях як контактний, належить брату Рафаеля Санасаряна, керівнику Кіровоградського районного осередку Радикальної партії Рубену Санасаряну.