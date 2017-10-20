На Кіровоградщині двоє бандитів силою відібрали авто і збили на ньому двох жінок

Двоє мешканців іншої області примусили водія залишити салон і заволоділи автомобілем.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

Двоє невідомих осіб приїхали у двір багатоквартирного будинку у Світловодську на автомобілі ВАЗ 21104. Поряд стояв автомобіль «Шкода Октавія», водій якого знаходився в цей час у салоні. За словами чоловіка, зловмисники підійшли до його авто та з погрозами застосувати пістолет заволоділи транспортним засобом. У цей момент з під’їзду будинку виходили родички потерпілого та, побачивши, що відбувається, спробували запобігти викраденню. Але зловмисників це не зупинило. Тікаючи на авто, вони збили жінок і зникли з місця пригоди. Родичок потерпілого госпіталізували до лікарні.

«Працівники поліції розпочали пошуки зловмисників та автомобіля. Відповідні орієнтування було надіслано і колегам із сусідньої області, де невдовзі автівку виявили патрульні поліцейські на території домоволодіння в одному з населених пунктів, – розповів начальник Світловодського відділу поліції Андрій Гулий. – У подальшому працівники розшуку Світловодського відділу поліції встановили, що викрадений автомобіль чоловіки залишили у свого знайомого. Зловмисниками виявилися раніше судимі жителі іншої області. Ключі від автівки поліцейські вилучили в одного з них».

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років. Розслідування триває.