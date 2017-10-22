У Миколаєві покінчив життя самогубством офіцер з Кіровоградщини

У Миколаєві в розташуванні 36 окремої бригади морської піхоти 20 жовтня наклав на себе руки офіцер-контрактник з Олександрії.

Про це «Преступности.НЕТ» стало відомо з джерел у військовій прокуратурі Південного регіону України.

Подія трапилася в позаслужбовий час. Морпіх зустрів патруль, який охороняв територію військової частини, і попросив автомат – нібито хотів сфотографуватися для дружини зі зброєю. Взявши автомат, він відійшов убік і вистрелив собі в голову.

При огляді тіла морпіхи знайшли записку, в якій, зокрема, були вказані номери телефонів його родичів. Можливою причиною такого вчинку називають сімейні негаразди.

«Моя Олександрія» повідомляє, що загиблий до 2015 року працював учителем у школі. Потім його мобілізували, після року служби в АТО він уклав контракт зі Збройними силами. Службу починав рядовим, пройшов атестацію і став молодшим лейтенантом.

Нагадаємо, житель села Трепівка Знам’янського району, демобілізований учасник АТО потрапив під потяг, що рухався поблизу станції Трепівка. За даними «УЦ», чоловік спеціально ліг на колію, вирішивши покінчити життя самогубством.