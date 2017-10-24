Село Шевченково. Не проезжайте мимо

Кажется странным, но большинство людей, которых мы проверяли на знание того, где находится село Шевченково, говорили, что это железнодорожная станция в Черкасской области. Ничего подобного! Оно рядом, вы там бывали, но ничего о нем не знаете…

Это село Кировоградского района оказалось транзитным благодаря находящемуся сразу за ним Хутору «Надія». В заповедник едут экскурсионные автобусы, свадебные кортежи, масса транспорта во время «Вересневих самоцвітів». Но все – через Шевченково, сквозь него, мимо него. А мы поехали непосредственно в это живописное село с интересной историей.

Об истории села нам рассказала заведующая сельским Домом культуры Татьяна Евстратьева. Нам было интересно, когда село стало называться Шевченково, как оно называлось раньше. Оказалось, что до Шевченково села там не было. Все начиналось с хуторов.

Сначала был хутор Ковалевка (по фамилии владельца земель Ковалева), который со временем стал называться Вороновка. В 1904 году земли у Ковалева купил помещик Шуляк (или Шуляков). По некоторым источникам, он выиграл землю в карты. Поскольку местность была каменистой, люди не имели приусадебных участков и были вынуждены работать батраками в экономии Шуляка. Кто-то арендовал у него землю по 5 рублей за десятину. Работали тяжело и много, хозяин был грубым, к людям относился пренебрежительно. Зимой Шуляк жил в Елисаветграде.

В 1905 году местный народ взбунтовался и был готов отобрать у хозяина землю. В ходе бунта сжигались хлебные скирды, были сожжены конюшня и коровник. Хозяин прислал казаков, которые организаторов крестьянского восстания наказали шомполами. Этот бунт был подавлен, а в 1917-м крестьяне отобрали у Шуляка землю. Специальная комиссия всю помещичью собственность распределила: скот и хлеб раздавали бедным крестьянам и наемникам, служившим у помещика.

Территория стала застраиваться: по обоим берегам Сугоклеи появлялись домики крестьян. Левый берег заселяли люди, переезжавшие из молдавского села Грузское, а также из Ивановки и Великой Виски. Этот хутор стали называть Веселым. До сих пор эту часть села так и называют. Известно, что первым поселенцем на Веселом был Павел Игнатьевич Соленый со своими братьями. А первым на правом берегу был Яков Демьянович Скуренко. По соседству с ним селились люди, оставившие каменистую местность Вороновки.

В 1924 году вследствие расширения и объединения хуторов образовался крупный населенный пункт, не имевший названия. По воспоминаниям старожилов было установлено, что некий уполномоченный, родом из Каневщины, на общем собрании жителей предложил назвать село именем Шевченко. С тех пор это село Шевченково.

На территории села были организованы три колхоза: «Социальная коллективизация», «Путь к коммунизму» и «Большевистское единство». Село развивалось, расстраивалось. Появилась семилетняя школа. Не обошел Шевченково и Голодомор. А во время войны погиб каждый шестой житель села, практически вся инфраструктура была разрушена. Восстанавливали дружно. Отстроили школу, построили клуб, детский сад, магазин. Село зажило…

Сегодняшнее Шевченково не сравнить с тем, что было несколько десятилетий назад. Населения – всего около четырехсот человек. Но люди живут сплоченно, помогая друг другу справиться с проблемами, которых, к сожалению, у каждой семьи предостаточно.

Сельский совет находится в селе Николаевка, поэтому в Шевченково мы общались не с должностными лицами, а с простыми людьми. И это даже лучше. Продавщицы сельского магазина посоветовали нам поговорить с местным жителем, депутатом Кировоградского районного совета Олегом Русинским. Мимо его маленького магазинчика невозможно проехать. Такой инсталляции мы не видели даже в областном центре: из чайника в цветочный горшок постоянно течет вода. Мини-фонтанчик, установленный, по словам автора идеи, по всем правилам фен-шуя, привлекает посетителей своей оригинальностью.

Есть еще одна оригинальная «замануха» авторства Русинского. Но благодаря ей к павильончику идут не покупатели, а детвора. Дело в том, что Олег Михайлович «раздает» бесплатный Wi-Fi. Правда, для подключения к нему детям необходимо напрячься и решить примеры. Пароль состоит из восьми символов, и это цифры. Желающим подключиться к Интернету приходится решить восемь примеров. Пароль меняется каждую неделю, примеры постепенно усложняются, превращаясь в уравнения. В тетрадях и блокнотах, а также мелом на асфальте дети «добывают» себе пароль. Прекрасная идея!

Школы в Шевченково нет. Половина детей ездит в Назаровку (Соколовская ОТГ), половина – в Николаевку. В оба села курсируют школьные автобусы. Детский сад тоже находится в Назаровке. Единственным местом, где могут собираться селяне, является клуб. И это не тот сельский клуб, каким его многие представляют: полуразвалившийся, с протекающей крышей и прогнившим полом. Это, по сельским меркам, дворец.

Реставрация (даже не ремонт) Дома культуры началась в прошлом году. На работы было выделено около полутора миллионов (!) гривен. Сумма кажется нереальной для сельской местности, тем более для восстановления объекта культуры. Здание – и снаружи, и внутри – выглядит великолепно. Ухоженная территория возле клуба подчеркивает значимость и необходимость этого учреждения.

Кроме того, что здесь собираются на сходки и всевозможные собрания и встречи, в клубе репетируют два коллектива – вокальный и драматический. Представляете? Сельские жители в возрасте от тридцати до пятидесяти лет, несмотря на усталость после рабочего дня и домашних хлопот, по вечерам приходят в клуб и репетируют постановку очередной пьесы. Руководит ими фанат своего дела Татьяна Евстратьева, хозяйка Дома культуры.

Оба коллектива гастролируют по селам Кировоградского района, выступают и в райцентре. На праздники в клуб сходятся практически все жители Шевченково, чтобы посмотреть, послушать, порадоваться. Правда, в зрительном зале пока что нет стульев – еще не закупили. С этим справляются по-семейному: сносят скамейки со всего села.

Предприятий в Шевченково нет, немногие местные работают у фермеров. Но вполне можно работать в областном центре – всего пятнадцать километров по «бетонке». Да и автобусное сообщение удобное: по два рейса утром, в обед и вечером.

Что касается фермеров, то здесь их много. И коллективные хозяйства, и единоличные. Нам рассказали, что между фермерами существует конкуренция, которая идет на пользу владельцев паев. В Шевченково – самая высокая оценка за пай: до десяти процентов. И крупы людям дают, и мясо, и сахар, и сено-солому, и огороды пашут, и все отзывчивые на просьбы, касающиеся бытовых и семейных проблем.

Оказалось, что в последнее время появилось много желающих поселиться в Шевченково. В селе есть немало пустующих домов, есть из чего выбрать, но купить проблематично. Дело в том, что в течение многих лет люди заключали внутрисемейные договора купли-продажи: брат с братом, кум с кумом договаривались, передавали деньги и переселялись, не оформляя документов. Сейчас иногда сложно найти формального хозяина участка или дома. По словам местных жителей, процентов восемьдесят домов, в которых никто не живет, не имеют документов.

Всего в километре от Шевченково расположен государственный музей-заповедник Ивана Карпенко-Карого «Хутор “Надія”». Об истории его создания и о самом заповеднике уже много написано, не будем повторяться. А вот недалеко от него находится кладбище, где похоронены Тобилевичи, в том числе и Карпенко-Карый. Ежегодно к «Вересневым самоцвітам» возле могилы драматурга наводят порядок. Но вокруг нее, конечно, страшно. Наверное, за могилами должны ухаживать родственники похороненных, но убрать поваленные деревья не всем по силам.

Давно требуют ремонта или замены ограждение и ворота кладбища. Надписи на могильных плитах, установленных в советский период, читаются с трудом, и непонятно, кто из Тобилевичей где покоится. Дорога, ведущая к кладбищу, насыпная. После дождя, вероятнее всего, здесь не проехать. Кладбище, кстати, входит в государственный заповедник, поэтому надо бы «потормошить» государство по вопросу упорядочения кладбища, а то как-то грустно и стыдно…

Для нас откровением стало то, что название кладбища произошло от населенного пункта, где оно расположено. В селе Корлюговка зарегистрировано 23 человека, а фактически проживает всего человек пятнадцать. Всего одна улочка, а все-таки населенный пункт.

«Уже столько лет нет Карпенко-Карого, а добро он нам до сих пор делает», - сказал Олег Русинский, имея в виду ежегодный театральный фестиваль, готовясь к которому приводят в порядок дорогу, проходящую через Шевченково. Может, потому что дорога действительно хорошая, автомобили проезжают сквозь село, не останавливаясь. А вы притормозите. Еще лучше – остановитесь. Поговорите с прекрасными людьми, полюбуйтесь невероятной красоты видами когда-то объединившихся хуторов. И вы обязательно приедете сюда снова.

Фото Олега Шрамко, «УЦ»