На Кіровоградщині знайшли схрон з боєприпасами до великокаліберної зброї (ФОТО)

Поліцейські виявили у мешканця Новоукраїнського району схрон боєприпасів до великокаліберної зброї.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

Чоловік зберігав заборонені предмети в приміщенні старого ангару на околиці одного з сіл Новоукраїнського району.

Оперативну інформацію про те, що 55-річний місцевий житель може зберігати заборонені предмети, правоохоронці отримали на початку тижня. Раніше він не потрапляв у поле зору поліції.

«Після того, як господар відчинив старі поржавілі двері, працівники поліції побачили боєприпаси до великокаліберної зброї. Предмети, схожі на набої до станкового протитанкового гранатомету, в кількості дев’ять штук та вісім порохових запалів лежали вздовж стіни на видному місці, – розповів начальник Новоукраїнського відділу поліції Ігор Матвійчук. – Розуміючи, що з приводу походження схрону доведеться давати пояснення, підозрюваний згодився розповісти все, «як було насправді». За версією чоловіка, боєприпаси він знайшов у одній з лісосмуг на території сусідньої області, куди їздив у своїх справах. Начебто їх там було багато, але з собою взяв скільки зміг і зробив це для того, аби потім передати поліції… Втім, зараз слідчі розглядають й інші версії, крім тієї, на якій наполягає чоловік».

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Власнику боєприпасів загрожує покарання у вигляді позбавленні волі на строк від трьох до семи років.