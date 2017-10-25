Європейський ринок у Кропивницькому не продаватимуть – Онули розрахувалися з боргами

Продаж Європейського ринку в Кропивницькому через аукціон припинили.

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Про це йдеться на сторінці лоту в системі торгів арештованим майном «Сетам», передає кореспондент «УЦ».

Комплекс будівель другої черги загальною площею 3940,0 кв. м, який знаходиться за адресою: вул. Академіка Тамма (Героїв Сталінграда), 7, у Кропивницькому, виставили на аукціон у системі електронних торгів «Сетам» у серпні.

На вулиці Академіка Тамма, 7, знаходиться Європейський ринок, який належить засновникам ТОВ «ХХІ вік» Миколі та Ларисі Онулам.

Земельну ділянку під ринком у міськради орендує ТОВ «ХХІ вік».

22 серпня Кіровоградський окружний адміністративний суд скасував продаж Європейського ринку.

У жовтні ринок знову виставили на аукціон.

Тепер торги припинили. Причина – «постанова про закінчення виконавчого провадження Фортечного відділу державної виконавчої служби міста Кіровоград Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області від 23.10.2017 ВП №52982894».

Як пояснили «УЦ» у прес-службі головного територіального управління юстиції в області, це означає, що майно зняли з продажу: «Боржники фактично сплатити всю суму боргу за іпотекою, яка складала 1 мільйон 822 тисячі 837 гривень. Ці гроші вони були винні банківській установі».