На Кіровоградщині зросли обсяги промислового виробництва

Випуск промислової продукції в області у січні – вересні 2017 року збільшився на 8% порівняно з відповідним періодом 2016-го.

Про це «УЦ» повідомили в ГУ статистики в області.

Найбільше зростання – у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 44%, хімічних речовин і хімічної продукції – на 30%, харчових продуктів та напоїв – на 21%.

Серед основних видів діяльності підприємств харчової промисловості випуск продукції збільшився у виробництві олії та тваринних жирів – на 29%, молочних продуктів – на 23%, інших харчових продуктів – на 2%.

Водночас зменшились обсяги виробництва продуктів борошномельно-круп’яної промисловості – на 18%, м’яса та м’ясних продуктів – на 11%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 6%.