В’ятрович просить Раду прискорити процес перейменування Кіровоградської області

Директор Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович вважає за необхідне завершити декомунізацію Дніпропетровської та Кіровоградської областей і просить народних депутатів розпочати збір підписів для внесення відповідних змін до Конституції.

Як передає QHA, про це він повідомив у ході круглого столу «Законодавство про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні: стан виконання».

В’ятрович висловив нерозуміння, чому настільки затягнувся в часі процес приведення назв цих областей у відповідність до закону про декомунізацію, зважаючи, що обласні центри були перейменовані ще торік – Дніпропетровськ на Дніпро, а Кіровоград – на Кропивницький.

«Ми розуміємо, що це перейменування потребує змін до Конституції, тож, користуючись нагодою, звертаємося до депутатів, щоб започаткувати цей процес, розпочати збір підписів – потрібно 150 підписів, і відповідно формулювати ці зміни, щоб Дніпропетровська і Кіровоградська область були замінені на мапі України. Тому що у нас дуже багато питань, чому це питання залишається досі невирішеним, попри те, скільки часу вже минуло?» – зазначив В’ятрович.

Нагадаємо, 14 липня 2016 року Верховна Рада, виконуючи закон про декомунізацію, перейменувала Кіровоград на Кропивницький.