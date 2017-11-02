Жителі Кіровоградщини здали до поліції 163 одиниці зброї

У жовтні громадяни здали до органів поліції Кіровоградщини 163 одиниці зброї.

Такі результати місячника добровільної здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та спеціальних засобів, що проводився на території області, повідомили «УЦ» у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

Із загальної кількості зданого – карабін армійського зразка, чотири незареєстрованих мисливські нарізні карабіни, три обрізи, 56 незареєстрованих мисливських гладкоствольних рушниць, чотири мисливські ножі.

Крім того, жителі області добровільно здали 226 набоїв до зброї армійських зразків, 45 снарядів, 61 міну, чотири гранати та запал, один РПГ-22 та 15 грамів вибухівки, два незареєстровані пристрої для відстрілу гумових куль та газовий пістолет.

Також у рамках місячника громадяни здали до поліції п’ять одиниць вогнепальної нарізної зброї, яка раніше перебувала на озброєнні об’єктів дозвільної системи, чотири мисливські нарізні карабіни, 81 гладкоствольну рушницю, шість пристроїв для відстрілу гумових куль, вісім газових пістолетів, револьверів, які раніше належали жителям області та прийшли у стан, непридатний для подальшого використання.

Завдяки довільній здачі незареєстрованої зброї та боєприпасів від кримінальної відповідальності звільнено 23 громадян.