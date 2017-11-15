Кузьменко про затримання на хабарі голови РДА: «Перед законом усі рівні»

Голова обласної державної адміністрації Сергій Кузьменко прокоментував інформацію про затримання голови Бобринецької райдержадміністрації у службовому кабінеті під час отримання неправомірної вигоди.

Коментар Кузьменка оприлюднила прес-служба ОДА.

Інформацію про затримання повідомила прокуратура Кіровоградської області. Голова РДА Сергій Шевченко вимагав та отримав кошти за видачу дозволу на проведення санітарної чистки лісосмуг за межами населених пунктів.

«Переконаний, що працівники Національної поліції та прокуратури швидко проведуть розслідування і поінформують суспільство про суть цієї справи. Перед законом усі рівні. Чекаємо на результати розслідування та рішення суду», – заявив Сергій Кузьменко.

Він також зауважив, що кілька тижнів він провів нараду, на якій розглядали стан справ із збереженням лісосмуг і лісів на Кіровоградщині: «Мною було поставлено чітке завдання правоохоронцям – провести системну роботу по боротьбі із незаконною вирубкою лісозахисних смуг. Приємно, що цього разу правоохоронні органи чітко спрацювали».