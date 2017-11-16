У Кропивницькому проведуть благодійний вечір на підтримку ВІЛ-інфікованих дітей

1 грудня у Кропивницькому відбудеться благодійний вечір «Сила мистецтва», на якому збиратимуть кошти на придбання вітамінів для ВІЛ-інфікованих дітей.

Захід присвячений Всесвітньому дню боротьби зі СНІДом, повідомили «УЦ» у Фундації регіональних ініціатив.

У програмі заходу: виступи місцевих музичних гуртів, вокалістів, поетів, фуршет з лаунж-зоною для спілкування та міні-ярмарок.

Організатором є регіональний осередок Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Фундація регіональних ініціатив».

Вхід – 50 гривень.

Бронювання квитків: https://goo.gl/forms/dP5LJBo7wCMEM30s1 або за телефоном (095) 057-91-06.

Адреса проведення заходу: креативний ІТ-простір KOWO, провулок Василівський, 10, 5 поверх (Набережна, приміщення колишнього Smart House).

Початок: 18:00.

Детальна інформація за телефоном: (095) 057-91-06 (Ірина Лозова).

Нагадаємо, у БК «Радій» у Кропивницькому відбувся благодійний вечір «Янголи життя» на підтримку онкохворих дітей Кіровоградщини, організований МБФ «Янгол життя» за підтримки Олени Романової. На заході зібрали понад 30 тисяч гривень.