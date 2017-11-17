Жоден з варіантів пам’ятника Героям Майдану в Кропивницькому журі не сподобався

У міській раді Кропивницького відбулося засідання журі з розгляду конкурсних пропозицій пам’ятного знаку Героям Майдану під головуванням заступника міського голови Олександра Грабенка.

Про це повідомляє прес-служба мерії.

Після обговорення чотирьох наданих проектів журі вирішило визнати конкурс таким, що відбувся, але жодна конкурсна пропозиція майбутнього пaм’ятникa Героям Мaйдaну не нaбрaла необхiдної кiлькостi голосiв. Члени конкурсної комісії вирішили розпочaти підготовку нового конкурсу.

Більшість членiв журi у своїх виступах відзначили, що «жоден з зaпропоновaних проектiв не вiдповiдaє очікуваному задуму, не несе в собі емоційної складової, має ознаки монументaлiзму, властивого радянському періоду». Представники архітектурної спільноти і громадськість міста висловили бажання бачити площу європейською і сучaсною.

Читайте також: Циркуль, Украина-мать и стела «злочинної влади»