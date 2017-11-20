У Кропивницькому двоє перехожих затримали грабіжника

У Кропивницькому небайдужі громадяни допомогли поліцейським затримати чоловіка, причетного до пограбування.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

За попередньою інформацією, ввечері 27-річний раніше судимий за аналогічні злочини житель міста побачив дівчину, яка йшла на роботу та розмовляла по телефону, тримаючи на плечі рюкзак. Порівнявшись із нею, нападник повалив її на землю й вирвав із рук мобільний. Потерпіла намагалася захищати своє майно, однак марно. Чоловік, прихопивши з собою ще й жіночий рюкзак, в якому знаходилися гаманець та документи, почав втікати.

Дівчина кинулася наздоганяти нападника та кликати на допомогу. У цей момент неподалік перебували двоє чоловіків 28 та 30 років, які почули жіночий крик. Не гаючи ні хвилини, вони рушили у напрямку, який вказала потерпіла, і наздогнали грабіжника. У цей час кропивничанка викликала працівників поліції. На місце пригоди прибули патрульні та слідчо-оперативна група.

«За допомогою небайдужих перехожих зловмисника вдалося затримати, – розповів начальник Кропивницького відділу поліції Дмитро Авдієнко. – Йому оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років. Речові докази – мобільний телефон та рюкзак потерпілої – вилучено».