На Кіровоградщині на хабарі затримали двох високопосадовців (ВІДЕО)

21 листопада у приміщенні райдержадміністрації оперативники управління захисту економіки в Кіровоградській області, слідчі поліції Кіровоградщини за процесуального керівництва прокуратури області затримали першого заступника голови РДА та заступника голови одного з міст.

Про це «УЦ» повідомили в управлінні захисту економіки.

Правоохоронці встановили, що фігуранти вимагають 150 тисяч гривень неправомірної вигоди від суб’єкта господарювання за виділення в оренду земельної ділянки розміром 600 квадратних метрів.

Земельна ділянка знаходиться на території місцевого сміттєзвалища. Підприємець збирався сортувати там сміття.

За даними «УЦ», мова йде про першого заступника голови Світловодської райдержадміністрації та заступника міського голови Світловодська.

Кіровоградщина: затримали двох посадовців на хабарі у 150 тисяч гривеньСьогодні, 21 листопада, у приміщенні райдержадміністрації оперативники Управління захисту економіки в Кіровоградській області, слідчі Поліція Кіровоградщини за процесуального керівництва прокуратури області затримали першого заступника РДА та заступника голови одного з міст.Правоохоронці встановили, що фігуранти вимагають 150 тисяч гривень неправомірної вигоди від суб’єкта господарювання за виділення в оренду земельної ділянки розміром 600 м2. Дана земельна ділянка знаходиться на території місцевого сміттєзвалища. Підприємець збирався здійснювати господарську діяльність по сортуванню сміття.Національна поліція України МВС України#Кіровоградщина #корупція #хабар #взятка #МВС #МВД #ДЗЕ #департаментзахистуекономіки #захистекономіки #захист #економіка #НПУ #національнаполіція #поліція Опубліковано Департамент захисту економіки Національної поліції України 21 листопад 2017 р.

Нагадаємо, прокуратура спільно з управлінням захисту економіки в області та Головним управлінням Національної поліції затримала на вимаганні й отриманні 5 тис. грн. голову Бобринецької РДА Сергія Шевченка. За версією правоохоронців, він вимагав та отримав гроші за видачу дозволу на проведення санітарної чистки лісосмуг за межами населених пунктів.

Голова ОДА Сергій Кузьменко заявив, що ініціюватиме звільнення Шевченка.