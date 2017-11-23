У Кропивницькому попрощалися з легендарним ветераном УПА (ФОТО)

Церемонія прощання з ветераном УПА Семеном Сорокою відбулася у Кропивницькому сьогодні, 23 листопада.

До вашої уваги – фото Олега Шрамка («УЦ»).

Нагадаємо, Семен Сорока помер 21 листопада на 90 році життя.

Він народився 3 серпня 1928 року на Рівненщині. В 11 років вступив до лав УПА, де був зв’язковим. На його очах НКВCники спалили живцем його брата.

У 1952 році юнака заарештували та вислали до Сибіру, звідки він утік. У 1955-му Семена Сороку заарештували вдруге і відправили до Воркути.

Ветеран УПА жив у Кропивницькому та до останнього брав активну участь у громадському житті.