Жителя Кропивницького оштрафували за жорстоке поводження з собакою на 5100 гривень (ФОТО)

Патрульні знайшли господаря собаки, який залишив тварину прив’язаною на зупинці й не повернувся.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Кропивницького.

Близько 6:00 25 листопада на 102 зателефонувала заявниця та повідомила, що на зупинці на вулиці Павла Сніцаря сидить на прив’язі собака бійцівської породи й нікого до себе не підпускає.

Патрульні приїхали на місце події, де виявили змученого і голодного пса породи пітбультер’єр. Охоронці порядку нагодували собаку та зателефонували волонтерам місцевої організації захисту тварин БІМ. Ті забрали собаку на деякий час до себе.

Тим часом екіпаж почав пошук власника залишеної тварини. Допомогли в цьому камери відеоспостереження, що розташовані біля торговельних МАФів. На відеозапису було видно, як чоловік прив’язує собаку до зупинки та йде геть.

Згодом патрульні поліцейські знайшли кропивничанина, що два роки тому віддав собаку на виховання чоловікові, якого розшукують. Останній вказав адресу, за якою мешкає новий господар.

26 листопада інспектори виїхали за вказаною адресою, на вулицю Полтавську, та зустрілися з 59-річним господарем залишеного пса. Патрульні впізнали в ньому чоловіка, якого зафіксували камерами відеоспостереження.

Чоловік здивувався візиту правоохоронців та запевнив, що собака від нього втік сам.

Інспектори склали на власника собаки постанову за ч. 1 ст. 89 (жорстоке поводження з тваринами) КУпАП, яке тягне за собою накладання штрафу в розмірі 5100 гривень. Собаку забрала до себе донька 59-річного чоловіка.